Si schianta contromano su tre auto, il rugbista Lo Cicero: “Follia totale, noi vivi per miracolo” L’ex rugbista si trovava in sella alla sua moto quando ha notato le automobili con il muso completamente distrutto: tre i feriti, di cui uno grave trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook del rugbista Andrea Lo Cicero.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 agosto 2023, nel viterbese: quattro automobili si sono scontrate lungo la via Cassia Bis, all'altezza del chilometro 26, poco distante dall'uscita che porta a Cesano, comune in provincia di Roma che dalla capitale dista una trentina di chilometri. Una di loro stava procedendo lungo la strada contromano quando all'improvviso si è schiantata sulle altre. L'impatto è stato violentissimo: a seguito dello scontro solo rimaste ferite tre persone, di cui una grave elitrasportata in ospedale in codice rosso, un uomo di 44 anni che si trovava alla guida di una Fiat Punto.

Feriti anche una donna di 55 anni che viaggiava su un'Opel Corsa, soccorsa in codice giallo e un uomo di 64 anni al volante di una Peugeot 5008.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, non appena allertati i soccorsi, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma del gruppo Cassia e i tecnici dell'Anas: secondo quanto riporta la società di infrastrutture, le persone ferite sarebbero tre e le cause ancora in corso di accertamento. Nel frattempo, però, proprio per consentire la messa in sicurezza della zona e i rilievi di rito, la via Cassia bis è rimasta chiusa al traffico e riaperta soltanto dopo due ore.

Come anticipato, secondo le prime informazioni raccolte si sarebbe trattato di un frontale causato da un'automobile che stava viaggiando contromano. Nella sua folle corsa, si è schiantata contro altre tre vetture. L'impatto, violentissimo, ha danneggiato le tre macchine che, come mostra la foto in apertura, appaiono con il muso totalmente distrutto.

Sul posto, inoltre, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118: per soccorrere una persona ferita più gravemente è intervenuto anche l'elisoccorso che ha raggiunto il luogo dello scontro e l'ha trasportata in un ospedale romano.

Il commento del "barone" Lo Cicero

Sulla strada, nel momento dell'incidente, stava viaggiando anche Andrea Lo Cicero, ex rugbista della nazionale italiana, oggi conduttore televisivo. Si trovava in sella alla sua moto quando ha notato le tre automobili distrutte dall'incidente. "Prego Dio. Vivi per miracolo: macchina in contromano sulla Cassia veientana. Follia totale", è stato il suo commento, affidato al profilo Facebook e correlato dalle foto della scena.