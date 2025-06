Si schianta contro un bus sulla Tuscolana e muore nell’incidente a 19 anni: si chiamava Stefano Massimi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Il diciannovenne Stefano Massimi.

Tragico incidente lungo la via Tuscolana a Grottaferrata nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, verso le ore 7. Un'automobile, una Mini Cooper, si è scontrata frontalmente contro un bus Cotral all'altezza del civico 304 di via Tuscolana. Ad avere la peggio il conducente della macchina, un ragazzo di 19 anni, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e morto sul colpo. Si chiamava Stefano Massimi, aveva 19 anni e viveva a Rocca Priora, nella zona dei Castelli Romani.

Il tragico incidente sulla Tuscolana

Lo scontro è avvenuto, come anticipato, nella mattina di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, a Grottaferrata. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Ciò che è certo è che i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Il bus Cotral della linea che collega Anagnina a Colleferro stava viaggiando verso Rocca Priora quando, forse dopo una maniera azzardata, si è scontrato con la Mini Cooper del giovane che stava procedendo in direzione contraria, verso Roma.

L'arrivo dei soccorsi e la scoperta della morte

Dopo lo schianto sono immediatamente arrivati gli agenti della forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure alle due persone ferite che si trovavano a bordo del Cotral, trasferiti in codice giallo all'ospedale di Frascati e a Tor Vergata. Il conducente del pullman, un cinquantenne, è invece stato medicato sul posto.

Ad avere la peggio, come anticipato, il giovane conducente della macchina. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente, i pompieri lo hanno estratto dalle lamiere della macchina, assicurandolo agli operatori del pronto soccorso sanitario, arrivati sul posto non appena scattato l'allarme. Sono stati loro ad accertarne il decesso.

Il cordoglio per la morte del diciannovenne Stefano Massimi

Non appena appresa l'identità del diciannovenne al volante della Mini Cooper, sindaco e amministrazione comunale di Rocca Priora si sono espressi sull'accaduto: "Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Stefano, nostro concittadino di soli 19 anni, deceduto questa mattina in un incidente stradale – si legge in una nota sui social network – Di fronte alla perdita così prematura di una giovane vita, l’intera comunità si stringe con rispetto e silenzio alla famiglia e agli affetti più cari".

Gli ha fatto eco, poco dopo, l'associazione locale Forza Ragazzi: "Una brutta notizia oggi ha sconvolto la nostra comunità – scrivono – Ci stringiamo al dolore della famiglia Massimi e del nostro Presidente per la prematura scomparsa del caro Stefano R.I.P".