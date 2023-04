Si schianta con la moto contro un’auto sulla Casilina: morto il 68enne Luciano Capuani Luciano Capuani, 68 anni, è morto sul colpo. Molto conosciuto a Ferentino, si è schiantato con la sua Ducati Monster contro una Fiat guidata da un pensionato.

Grave incidente ieri pomeriggio sulla Casilina a Ferentino, in provincia di Frosinone. Un uomo di sessantotto anni, Luciano Capuani, è morto dopo essersi scontrato con una Fiat guidata da un pensionato di ottantuno anni. Capuani, che si trovava alla guida della sua moto, una Ducati Monster, è morto praticamente sul colpo.

Sul posto, per i rilievi, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Fiat Panda guidata dall'81enne stava per svoltare dalla Casilina in una stradina laterale quando è stata colpita dalla moto guidata da Capuani, che stava giungendo dal senso opposto di marcia. Un impatto devastante che non ha lasciato al centauro, morto immediatamente a causa delle gravi ferite riportate.

Sotto shock, ma ferito solo lievemente, il conducente della Fiat coinvolta nell'incidente. L'uomo sarà sottoposto come da prassi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe, esami di routine che vengono sempre effettuati in caso di sinistri stradali, soprattutto se gravi come quello avvenuto ieri a Ferentino.

Tantissimi i messaggi sui social di cordoglio per la morte di Capuani, che a Ferentino era molto conosciuto. "Tristissima notizia purtroppo: ci ha lasciati oggi pomeriggio (ieri, ndr), a seguito di un tragico incidente con la sua moto sulla via Casilina per Frosinone, l’amico, concittadino, Luciano Capuani detto ‘Capanna' – si legge sul gruppo Facebook di Ferentino – personaggio a suo modo unico, conosciuto, simpatico e amico di tanti, natio e abitante del quartiere “Santa Lucia”. Riposa in pace e condoglianze, vicinanza alla famiglia da tutto il gruppo".