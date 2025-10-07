Si rompe un tubo durante i lavori e c’è una fuga di gas a Roma: cittadini evacuati e strada chiusa

I vigili del fuoco sono intervenuti in via di Grotta Gregna per riparare una perdita di gas, causata da lavori alla rete elettrica che hanno danneggiato una conduttura. Le abitazioni circostanti sono state fatte evacuare e la strada è stata chiusa al traffico.

Immagine di repertorio dei vigili del fuoco

Una fuga di gas è avvenuta in via di Grotta di Gregna in zona Collatina a Roma. La strada è stata chiusa e diverse abitazioni circostanti sono state evacuate in via precauzionale, i soccorritori hanno fatto scendere i cittadini in strada. È successo intorno alle ore 10 di oggi, martedì 7 ottobre. La fuga di gas c'è stata a seguito della rottura di un tubo durante dei lavori di manutenzione della rete elettrica interrata sotto la strada.

Fuga di gas: case evacuate

La perdita su cui sono intervenuti i vigili del fuoco proveniva da un tubo di gas a media pressione in corrispondenza del civico 177 di via di Grotta di Gregna. I vigili hanno fatto evacuare provvisoriamente gli appartamenti della palazzina che affaccia su quel tratto di via ed è adiacente a una centrale elettrica gestita da Acea. I residenti sono scesi in strada, dove hanno atteso la fine dei lavori di messa in sicurezza.

Chiusa via di Grotta di Gregna

I vigili del fuoco hanno disposto anche la chiusura della strada sia ai pedoni che alle auto fino al termine dell'intervento. Al momento il traffico su via di Grotta di Gregna, nel tratto fra la A24 e via Collatina, risulta ancora molto rallentato.