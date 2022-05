Si rifiutano di pagare la cena da 1600 euro: “Siamo Casamonica, dacci anche l’incasso”. Arrestati Gli agenti della squadra mobile di Latina e Roma hanno arrestato Diego, Guido e Marco Casamonica. Sono accusati di estorsione e tentata estorsione.

Sono andati a mangiare in un ristorante nella zona del lido di Latina, hanno preso piatti per 1600 euro e preteso di non pagare il conto. Non solo: hanno chiesto al titolare del locale altri soldi che lui si è rifiutato di dare. Tre uomini appartenenti al clan Casamonica sono stati arrestata questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Latina, di Roma, e del commissariato Romanina. Si tratta di Diego, Guido e Marco Casamonica, quest'ultimi due ai domiciliari. Le accuse per tutti sono di estorsione e tentata estorsione. Non è la prima volta che un episodio del genere vede protagonisti i membri del clan Casamonica. Diversi ristoratori negli ultimi anni hanno denunciato di essere stati vittime di estorsione. Le modalità erano sempre le stesse, con la pretesa di consumare e non pagare.

Arrestati tre membri del clan Casamonica: l'accusa è di estorsione

Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare del ristorante che, sentendosi minacciato, aveva consentito ai tre Casamonica di andare via senza pagare il conto. L'episodio risale alla sera del 9 marzo. Diego, Guido e Marco Casamonica sono andati a mangiare nel locale, ordinando piatti e bevande molto costose. Al momento del conto però, si sono rifiutati di pagare e hanno minacciato il proprietario del ristorante dicendogli che appartenevano al clan Casamonica e avrebbe fatto meglio ad assecondarli. Impaurito, l'uomo non li ha fatti pagare, ma si è rifiutato di dargli altri soldi, come i tre avevano preteso. Dopodiché ha sporto denuncia alla polizia, che ha avviato immediatamente le indagini, fino ad arrivare all'arresto dei tre per estorsione e tentata estorsione.