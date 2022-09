Si masturba in via del Corso, davanti a decine di turisti: uomo nudo allontanato dalla polizia Era totalmente nudo in via del Corso, quando ha iniziato a masturbarsi fra decine di romani e turisti: allontanato dalla polizia, è stato trasportato in ambulanza.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram di Luca La Mesa

È stato Luca La Mesa, uno dei volti più famosi del digital marketing in Italia, a segnalare sui social network la situazione che stava avvenendo in centro a Roma, nella serata di ieri, non appena calato il sole, verso le 20.25. In via del Corso, nel tratto che, arrivando da piazzale Flaminio si trova dopo via Condotti, c'era un uomo completamente nudo che, dopo qualche minuto passato immobile, ha iniziato a masturbarsi: soltanto dopo una quindicina di minuti, l'uomo è stato allontanato dalla polizia, arrivata dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Sul posto anche il personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza che lo ha subito preso in cura.

Il racconto sui social

Secondo quanto raccontato su Instagram da Luca La Mesa, sarebbero state decine le persone che si sono accorte della presenza dell'uomo nudo e che sono rimaste a guardarlo "tra l’incredulo e il divertito", riprendendolo con gli smartphone. Alcuni hanno provato a coprire gli occhi ai figli: "All’inizio era solo nudo e fermo e poteva sembrare una provocazione artistica ma quando ha iniziato ad agitare il braccio il clima è cambiato – ha spiegato La Mesa nel post – L’unica cosa sensata da fare era una segnalazione alla polizia con l’obiettivo di farlo aiutare da specialisti".

Così ha deciso di chiamare le autorità: "Mi chiedono le mie generalità e confermano di mandare qualcuno. Dopo 15 minuti, grazie ad altri ragazzi, riusciamo ad attrarre l’attenzione di un’altra volante e si avvicina in contromano – ha continuato a spiegare – Lo avvicinano, lo coprono con un cartone preso davanti ad un negozio e attendono i colleghi e un’ambulanza".

L'intervento delle forze dell'ordine

Oltre a lui, anche altre persone hanno segnalato la situazione da una piazza vicina: "Inizia a dare pugni al vetro da dentro la volante della polizia, si calma e sale sull’ambulanza – ha continuato, prima di aggiungere – Mi chiedo nel caso succedesse qualcosa di più grave quali sarebbero i tempi di intervento considerando che la zona è sicuramente coperta da più volanti. Spero che questa persona venga seguita, non abbandonata o subito rilasciata". Il suo racconto è stato condiviso anche nelle storie: "Spero l'aiutino, non parlava italiano, ma evidentemente non stava molto bene, però mi stupiscono i tempi di intervento: se succedesse qualcosa di grave in via del Corso non so in quanto tempo la polizia riuscirebbe ad intervenire".