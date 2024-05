Si fingeva ‘il dottor Giovanni’ su un sito d’incontri, poi rapinava giovani escort: arrestato

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Contattava delle ragazze su un sito d'incontri per rapporti sessuali a pagamento, ma una volta entrato in casa loro le rapinava insieme a due complici. Dmytro Samonov, 36 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata: secondo chi indaga l'uomo sarebbe un rapinatore seriale. Prendeva di mira soprattutto le escort, molto probabilmente perché credeva di non essere denunciato. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, invece, è stato denunciato dalle donne e arrestato. Il giudice non ha accettato la richiesta di misura cautelare in carcere per i due complici di Dmytro Samonov, che sono rimasti a piede libero.

Samonov aveva un target preciso: le sue vittime erano escort ucraine molto giovani, che adescava su un sito di incontri. Si presentava come ‘il dottor Giovanni' poi, quando arrivava, aggrediva le donne, immobilizzandole e minacciandole di morte. "Voglio solo i soldi, dammeli" diceva, aggiungendo: "Se ti muovi ti ammazzo". In un'occasione una ragazza è stata legata con delle fascette da elettricista e derubata di tutti i suoi averi.

Il modus operandi era sempre lo stesso: una volta aperta la porta Samonov aggrediva le giovani, e faceva poi entrare gli altri complici. Non hanno abusato sessualmente delle ragazze ma portavano via loro soldi in contanti. Gli episodi denunciati sono tre, ma non è escluso possano essere molti di più. Spesso le giovani che lavorano come escort hanno paura a denunciare i casi di aggressioni perché temono si possa ritorcere loro contro. Per questo non è escluso che il 36enne abbia colpito già altre volte a Roma, e che le rapine siano passate sotto silenzio.