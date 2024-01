Si finge l’ex fidanzata per vendere sue foto e video intimi online: a processo 28enne Dopo aver scoperto l’attività dell’ex, la venticinquenne ha sporto denuncia alla polizia postale. Il ragazzo, un 28enne di Pescara, è finito a processo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Creava profili falsi sui social per vendere le foto e i video intimi della ex fidanzata fingendosi lei. A commettere il reato un ragazzo di 28 anni di Pescara dopo essere stato lasciato dalla ragazza, una venticinquenne residente a Frosinone. Il ventottenne dopo non molto tempo è stato scoperto e denunciato: ora deve rispondere di diffamazione e sostituzione di persona.

Cosa è successo

Si erano conosciuti a Pescara dove la venticinquenne era andata per studiare. La loro relazione è durata circa un anno, quando la ragazza ha deciso di lasciarlo: troppe differenze di carattere. Da quel momento il ragazzo ha iniziato ad attivare profili falsi su vari social network, Instagram e Tumblr, per vendere foto e video intimi della ragazza spacciandosi per lei. Ad avvertirla di quanto stava accadendo, alcuni conoscenti che l'hanno riconosciuta negli account coinvolti. Lei ha immediatamente sporto denuncia: nel frattempo il ragazzo, però, aveva già incassato 200 euro da quelle vendite, secondo quanto ricostruito dalla Procura.

La scoperta e la denuncia

Come anticipato, ad allertare la ragazza alcune persone che si sono rese conto della presenza online di alcune foto intime sotto alle quali diversi utenti facevano richieste di acquisto, come scrive il Messaggero nella sua edizione locale. La venticinquenne ha immediatamente sporto denuncia alla polizia postale che hanno sequestrato il materiale online e hanno fatto scattare le indagini. Gli agenti in breve tempo sono riusciti a risalire al ventottettenne e a ricostruire la sua attività. In seguito che è finito a processo per diffamazione e sostituzione di persona.