video suggerito

Si chiude in auto per non essere picchiato da un uomo, lui dà fuoco alla macchina: 35enne in fin di vita L’uomo è ricoverato in condizioni disperate e con gravissime ustioni al Campus Bio Medico di Roma. Il 45enne è stato arrestato dai carabinieri, indagini in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tentato omicidio questa sera in via Casilina nel comune di Monte Compatri, alle porte di Roma. Un uomo di 45 anni ha dato fuoco a una macchina con all'interno un 35enne con il quale stava avendo un'accesa discussione: quest'ultimo è rimasto gravemente ustionato a causa delle fiamme, ed è in fin di vita. Il 45enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri, che ora lo stanno piantonando all'ospedale di Tor Vergata. Anche lui, infatti, è rimasto ferito dalle fiamme che lui stesso ha scatenato.

L'episodio è avvenuto questa sera in via Casilina, al civico 1750. Per cause ancora da chiarire, i due uomini stavano litigando in modo molto animato in mezzo alla strada. La situazione è degenerata a tal punto che il 45enne ha provato a picchiare l'altro uomo, che si è andato a nascondere nella sua macchina per tentare di sfuggire alle botte. Pensava di essere in salvo nella sua vettura ma l'altro, non riuscendo a picchiarlo, ha preso una tanica di benzina e l'ha gettata sulla macchina. Il 45enne ha versato il liquido infiammabile anche all'interno dell'auto tramite un finestrino rimasto abbassato, appiccando poi il fuoco. In pochi istanti la macchina è stata divorata dalle fiamme.

A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio su via Casilina, che quando hanno visto l'incendio hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Colonna e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, mentre i militari hanno arrestato il 45enne con l'accusa di tentato omicidio. Lo stesso è stato poi portato all'ospedale di Tor Vergata perché nell'incendio è rimasto ferito, e ora è piantonato in ospedale. La vittima, invece, è ricoverata in gravissime condizioni al Campus Bio Medico: ha riportato ustioni molto estese, ed è in pericolo di vita.