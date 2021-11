Si apre una voragine profonda cinque metri al Pigneto: chiusa via Albimonte Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La voragine, profonda cinque metri, si è creata in via Albimonte, nel quartiere Pigneto.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Si è creata una voragine profonda cinque metri in via Guglielmo Albimonte, nel quartiere Pigneto. Il buco, per il quale è stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, si è creato all'altezza di via Conte di Carmagnola. I caschi bianchi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, chiudendo il tratto di strada interessata dalla voragine. Al momento non è noto cos'è che abbia causato il cedimento del manto stradale. Non risultano danneggiamenti a veicoli né ferimenti di persone. Quando si è creata la voragine nessuno fortunatamente passava in quel punto. Al momento non sono noti i tempi dell'intervento, e quanto ci vorrà per ripristinare il manto stradale.

Voragine al Pigneto, messa in sicurezza la zona di via Albimonte

Sul posto, verso le 16.30, sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. In ausilio anche altre pattuglie per deviare il traffico nella zona, leggermente rallentato a causa della chiusura di via Albimonte, dove transitano molte auto. Chiuse, oltre via Albimonte, anche via Antonio Raimondi e via Amico da Venafro. Disagi per i residenti della zona e per gli automobilisti di passaggio, con rallentamenti nel quadrante e traffico nell'area.

Mezzi sprofondati a causa delle voragini: paura a Roma

Non è la prima volta che a Roma cede il manto stradale. Sempre a novembre un autocarro è sprofondato in una buca al Pantheon tra gli occhi increduli di turisti e romani. Per liberare il mezzo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Esattamente un mese fa invece, all'Alessandrino, una voragine si è aperta in via dei Fiori, facendo sprofondare una fresatrice.