video suggerito

Si annoiano e appiccano un incendio, denunciati quattro minorenni: hanno fra i 13 e i 15 anni Hanno tutti fra i 13 e i 15 anni i minorenni denunciati dai carabinieri per avere appiccato un incendio in una struttura disabitata a Capannelle. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri nella struttura abbandonata dove i quattro minorenni hanno appiccato l'incendio.

Non sapevano cosa fare. Si annoiavano. E hanno deciso di appiccare un incendio. È quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Roma Appia che hanno denunciato quattro ragazzini minorenni di età compresa fra 13 e i 15 anni. I fatti risalgono a qualche sera fa: i ragazzini sono stati sorpresi dai carabinieri, arrivati immediatamente dopo le segnalazioni. "Lo abbiamo fatto per gioco, non sapevamo cosa fare, eravamo annoiati", hanno detto dopo essere stati identificati e denunciati.

I carabinieri nella struttura abbandonata dove i quattro minorenni hanno appiccato l'incendio.

Appiccano un incendio per noia, cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono a qualche sera fa, nella serata dell'11 maggio 2025 e sono avvenuti all'interno di una struttura disabitata di proprietà dell'INPS in via del Calice, nel quartiere Capannelle. I carabinieri della Stazione Roma Appia sono arrivati immediatamente, non appena ricevuta la segnalazione dell'incendio arrivata con una chiamata al numero di emergenza unico 112.

I militari sono entrati nella struttura per il loro intervento e al suo interno hanno trovato e sorpreso i quattro ragazzini, ancora intenti ad appiccare il fuoco. Hanno poi allertato subito i vigili del fuoco che, non appena arrivati all'interno del casale abbandonato, hanno domato le fiamme che, nel frattempo, avevano già danneggiato parzialmente gli arredi presenti all'interno della struttura.

La denuncia dei quattro minorenni

Fortunatamente, a parte i mobili parzialmente bruciati, non sono stati riportati danni alle infrastrutture circostanti e, soprattutto, non ci sono stati feriti. Per i quattro adolescenti, dopo l'identificazione, è poi scattata la denuncia poiché gravemente indiziati del reato di incendio doloso. Hanno dichiarato di aver commesso il fatto per gioco, perché annoiati e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma e riaffidati alle rispettive famiglie.