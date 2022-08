Si aggrappa allo specchietto di un’automobile e tenta di derubare il conducente: arrestato Ha provato ad entrare in un’automobile aggrappandosi allo specchietto per farsi consegnare dal conducente tutti i suoi soldi: arrestato dai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella tarda serata di giovedì scorso, 25 agosto 2022: un ragazzo di 26 anni si è aggrappato allo specchietto di un'automobile in transito sulla via di Porta Tiburtina, nella zona centrale della capitale, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Roma Termini. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, che si trovavano in zona per un servizio di pattuglia. I militari hanno raggiunto l'automobile e bloccato il giovane mentre stava nuovamente cercando di introdursi nell'abitacolo, contro la volontà dell'anziano uomo alla guida.

Il racconto dell'anziano automobilista

A raccontare la vicenda, segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine, è stato l'anziano conducente che si trovava al volante dell'automobile. Prima di essere colto dai carabinieri, il ragazzo aveva già provato ad entrare nella macchina. L'uomo, mentre si trovava alla guida, si era accorto della sua presenza: lo aveva visto aggrapparsi allo specchietto. Da questa posizione il ragazzo ha provato ad entrare all'interno del mezzo, mentre minacciava l'anziano e gli chiedeva di consegnargli i soldi con insistenza.

L'arresto del 26enne

Colto in flagrante dai carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, il 26enne è stato arrestato, perché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato il giovane nelle aule di piazzale Clodio: il 26enne è stato processato con il rito direttissimo e condannato a 10 mesi di carcere, con pena sospesa e rimesso in libertà.