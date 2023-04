Sgombero in corso di due case popolari a San Basilio: è la quinta operazione da febbraio Questa mattina gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in due appartamenti in via Senigallia e via Cingoli, nel quartiere di San Basilio a Roma. Si tratta della quinta operazione da febbraio.

A cura di Natascia Grbic

Le operazioni di sgombero a San Basilio (Immagine di repertorio)

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno sgomberano due appartamenti Ater nella zona di San Basilio. Si tratta di due case occupate, una in via Senigallia e l'altra in via Cingoli, al cui interno c'erano in quel momento due donne. L'intervento è stato deciso dalla Prefettura di Roma nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'ultimo sgombero a San Basilio è avvenuto circa un mese fa, quando gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono entrati in quattro appartamenti occupati. Nelle settimane precedenti sono stati tre gli interventi delle forze dell'ordine che hanno riguardato case nei quartieri di San Basilio e Tor Bella Monaca. Le operazioni sono state sempre decise nel corso dei comitati per l'ordine e la sicurezza.

Il 16 febbraio erano stati sgomberati degli appartamenti in via Sirolo e in via Corinaldo, sempre nel quartiere di San Basilio. Era stato dichiarato che si trattava di case in uso al clan della criminalità organizzata Marando, Pupillo e Delle Fratte. In realtà, come documentato da Fanpage.it, in questi appartamenti vivevano anche persone che nulla hanno a che vedere con i boss, e che dall'oggi al domani si sono trovati a vivere in mezzo a una strada, senza soluzione alcune.

Il tema degli sgomberi delle case occupate a Roma ha avuto molta eco mediatica. Ne ha parlato anche la premier Giorgia Meloni in un discorso, dichiarando che "si è cominciato a fare quello che andava fatto prima, cioè procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente. A Roma sono stati sgomberati 10 alloggi dell'Ater, case popolari che erano in parte occupate da famiglie criminali. E sono stati sgomberati tre alloggi privati, più uno dell'Inps".