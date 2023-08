Sfruttati e costretti in alloggi fatiscenti: 16 tra imprenditori e operai a rischio processo Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, inosservanza delle norme di sicurezza e inottemperanza agli obblighi di formazione e vigilanza. Sono i reati a vario titolo per i quali rischiano di finire a processo in 16 tra imprenditori agricoli e operai nei confronti di lavoratori delle campagne pontine.

Sedici persone tra imprenditori agricoli e operai rischiano di finire a processo per i reati in concorso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, inosservanza delle norme di sicurezza e inottemperanza agli obblighi di formazione e vigilanza. Oggi i carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno notificato ad ognuno di loro l'avviso di conclusione delle indagini a loro carico emesse dalla Procura locale. Ora si attende un'eventuale archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio.

Lavoratori sfruttati

I fatti risalgono a quattro anni fa e si sono svolti nell'arco temporale compreso dal 2019 fino almeno a dicembre del 2020. Dalle indagini è emerso che gli imprenditori agricoli e operai indagati sfruttavano i lavoratori, approfittando del fatto che si trovassero in assoluta povertà, che avessero bisogno di soldi e di un posto in cui stare. I lavoratori ricevevano infatti paghe al di sotto di quelle previste dai contratti collettivi nazionali, spesso dovevano lavorare molte più ore di quelle concordate, senza riposi.

Non erano messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza, perché il datore non aveva rispettato gli obblighi di formazione e vigilanza sanitaria. Inoltre non avevano a disposizione bagni né spazi appositi per cambiarsi o per mangiare. Erano costretti a lavorare sotto alla pioggia e trasportati sul posto di lavoro stipati in veicoli vecchi, che spesso si rompevano e a dormire in strutture fatiscenti e pericolose.

L'inchiesta è partita da alcune indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo, dal Nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Latina, sotto la direzione della Procura pontina, dopo un tentato incendio alla sede dell'Ente Parco nazionale del Circeo, che risale all'estate del 2019, a cui i sedici indagati sono risultati estranei.