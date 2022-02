Sfregia la compagna col taglierino e la costringe a salire in auto: bloccato dopo folle inseguimento Il 52enne è stato arrestato: deve rispondere di maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Tivoli perché accusato di aver picchiato e sfregiato la compagna. È successo lunedì, a Guidonia Montecelio. I militari stavano pattugliando il territorio quando hanno visto una donna che si stava dimenando in aiuto, chiedendo aiuto disperatamente. I carabinieri hanno intimato immediatamente l'alt al 52enne alla guida, che però non si è fermato e ha continuato per la sua strada, procedendo a folle velocità tra le vie del centro di Guidonia. I militari si sono lanciati all'inseguimento, terminato dopo pochi minuti con il fermo dell'uomo. I carabinieri, infatti, hanno chiesto il supporto di altre pattuglie: quando l'uomo si è visto circondato e braccato si è finalmente fermato, mettendo fine alla sua folle corsa.

Sfregia la compagna col taglierino: non era la prima volta che la picchiava

Dalla macchina è scesa la donna, totalmente scossa, che ha raccontato cos'era accaduto. Da tempo l'uomo era violento con lei, maltrattandola giornalmente e picchiandola. Un comportamento che la faceva vivere nel terrore. Quel giorno in particolare avevano di nuovo discusso: lui l'ha costretta a salire in macchina, le ha tolto il cellulare e l'ha minacciata con un taglierino. Con la lama le anche ferito il volto, sfregiandola. In quella macchina, così come avvenuto già in altre occasioni, la donna ha realmente temuto per la propria incolumità. Il 52enne è stato arrestato e portato in carcere: su di lui ora pendono le accuse di maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Se dovesse andare a processo, rischia diversi anni di pena.