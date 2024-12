Sfondano vetrine con l’auto per svaligiare i negozi, presa la “banda delle spaccate”: 15 arresti

video suggerito

Undici colpi fra Roma e Viterbo, quindici persone arrestate, tre di loro per tentato omicidio nei confronti di tre carabinieri. Sono questi i numeri della banda delle spaccate, rinominata così per il modus operandi distruttivo con cui si facevano strada all'interno degli esercizi commerciali per svaligiarli. Sono stati tutti rintracciati stamattina, arrestati in 15 accusati di diversi reati. Per tre di loro è scattato il tentato omicidio, a danno di tre carabinieri.

I malviventi si armavano di un'automobile, una vettura che poi veniva abbandonata sul luogo del furto e che risultava essere rubata, e la utilizzavano come un ariete per mandare in frantumi la vetrina ed entrare. Una volta all'interno, con volto travisato e guanti per evitare di essere identificati rispettivamente dalle telecamere di sorveglianza e dalle impronte digitali, si muovevano verso la cassa e poi, una volta ottenuto un bottino soddisfacente, scappavano.

Un modus operandi utilizzato da diversi gruppi criminali. Per ora, a carico del gruppo arrestato questa mattina, sono stati individuati 11 "episodi tentati e consumati" di spaccate nelle province fra Roma e Viterbo realizzati in poco più di un anno, fra il 12 novembre del 2022 e il 27 gennaio 2024.

Le quindici persone finite in manette sono accusate, a vario titolo, di furto, rapina, ricettazione pluriaggravata. Per tre di loro, invece, è scattata anche l'accusa di tentato omicidio nei confronti di tre carabinieri, in un episodio avvenuto il 14 febbraio del 2024 nel campo rom di Villalba di Guidonia.

Le operazioni che ne hanno permesso l'arresto sono scattate nella prima mattina di oggi, martedì 17 dicembre 2024. Sul posto, ad intervenire, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale su delega della Procura della Repubblica di Roma.