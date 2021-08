Servizio Recup Salute Lazio ancora fermo, Policlinico Umberto I apre centro prenotazione temporaneo In attesa del ripristino del servizio Cup e Recup della Regione Lazio, il Policlinico Umberto I di Roma ha attivato un centro di prenotazione temporaneo per le visite e un servizio telefonico dedicato esclusivamente alla prenotazione di prestazioni ambulatoriali con classe di priorità Urgente e Breve.

A cura di Enrico Tata

Il sistema di prenotazione delle visite mediche ambulatoriali e specialistiche del Lazio è ancora fermo a causa dell'attacco informatico che ha colpito il centro elaborazione dati della Regione. L'assessore D'Amato ha promesso che entro metà agosto il nuovo sistema Cup per la gestione degli appuntamenti sarà attivo, ma fino ad allora il Policlinico Umberto I di Roma ha attivato un centro di prenotazione temporaneo e un servizio telefonico dedicato esclusivamente alla prenotazione di prestazioni ambulatoriali con classe di priorità Urgente e Breve.

Come prenotare le visite al Policlinico Umberto I

Il centro sarà attivo soltanto per il periodo di stop del sistema regionale e sarà possibile, come detto, prenotare soltanto le prestazioni con priorità U e B, rispettivamente prestazioni da eseguire entro 72 ore e da eseguire entro 10 giorni. Il Call Center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ai numeri 06 49977960 – 06 49977947. La prenotazione potrà essere effettuata anche inviando una email contenente i propri dati anagrafici, il dettaglio della visita richiesta e i riferimenti telefonici a questo indirizzo: prenotazioni.classeUB@policlinicoumberto1.it. In seguito il Policlinico provvederà a ricontattare i cittadini comunicando il giorno e l'orario dell'appuntamento.

“Il Centro di prenotazione un servizio “di emergenza” necessario in queste ore per aiutare i cittadini ad accedere ai servizi sanitari regionali, pertanto rimarrà in funzione solo fino al ripristino del sistema di prenotazione regionale RECUP”, ha sottolineato la Direzione Generale del Policlinico.