Serpentara, rumori sospetti nello stabile: tre palazzine evacuate per pericolo crollo Sul posto agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco. Nei controlli non sono state riscontrate anomalie strutturali e l’allarme è rientrato.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Welcome to Favelas

Paura questa notte a Serpentara, quartiere alla periferia di Roma. Sono state evacuate tre palazzine di sette piani a largo Rina Morelli per un sospetto pericolo di crollo. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a controllare che tutte le persone lasciassero le proprie abitazioni. In seguito ai sopralluoghi non sono state notate anomalie strutturali: l'allarme è rientrato e i residenti sono potuti tornare nelle loro case. La notizia è riportata dai canali social di Welcome to Favelas.

L'intervento si è reso necessario a seguito di alcune segnalazione da parte degli inquilini delle case di largo Rina Morelli. Negli ultimi giorni, soprattutto nelle ore notturne, avevano cominciato a sentire rumori e scricchiolii sospetti. "Secondo i vigili la natura di questi rumori è imputabile alle vibrazioni generate dell'impianto idrico condominiale, in conseguenza ad un lavoro di manutenzione che ha subito una decina di giorni fa", ha dichiarato un residente in un messaggio inviato a Welcome to Favelas.