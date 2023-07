Sequestrato carico di droga da 220 kg proveniente dalla Spagna: sui panetti l’immagine di Totti L’hashish era nascosto nei bancali di parquet arrivati via terra dalla penisola iberica: la Guardia di finanza di Guidonia ha intercettato un commercio che avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro. Arrestati due uomini già noti alle forze dell’ordine.

A cura di Teresa Fallavollita

“La fede calcistica viene prima di ogni cosa”. Chissà se questa banale frase fatta, sentita nelle chiacchiere da bar sin dalla tenera età, è passata anche solo per un attimo nella testa dei finanzieri del comando di Guidonia che hanno intercettato una partita di droga marchiata niente di meno che con la rappresentazione del Capitano, Francesco Totti. Non solo: a completare il quadro, uno dei “fattorini” che si è recato a ritirare il carico era vestito, in maniera assolutamente coerente, con la tuta della società sportiva della Roma. Quella che è già stata definita “Operazione capitano” ha portato all’arresto di due persone, già note alle forze dell’ordine.

Il carico da 220 chili di hashish

La droga, una partita da 220 chili, era stipata e ben nascosta nei bancali che avrebbe dovuto invece contenere del parquet. Secondo le prime ricostruzioni, la merce sarebbe arrivata in Italia via terra, e quindi senza passare per il porto di Civitavecchia (da cui si calcola transiti, insieme al porto di Genova, oltre il 90% dell’hashish scoperto nei controlli alle frontiere): i bancali provenivano infatti dalla Spagna ed erano trasportati da una ditta di logistica che risulta completamente estranea ai fatti.

L’ipotesi degli agenti è che sempre più spesso per trasportare la droga oltre i confini si impieghino società di trasporto o anche mezzi privati, come i tir, che sono spesso inconsapevoli di ciò che stanno commerciando, poiché il carico illegale sarebbe gestito da finti tecnici o fattorini. La partita con la raffigurazione del Capitano era stata scaricata in un magazzino di Giardini di Corcolle, periferia est di Roma, e secondo gli inquirenti una volta messo nelle piazze avrebbe potuto fruttare almeno 4 milioni di euro.

Leggi anche Provano a prelevare allo sportello con un bancomat appena rubato: arrestati due trentenni

L’ispezione e gli arresti

I 220 chili di droga sono stati immediatamente intercettati dalla Guardia di finanza di Guidonia: durante un controllo più generale, l’attenzione dei finanzieri diretti dal maggiore Simone Vastano è stata attirata da alcuni bancali provenienti dalla penisola iberica, apparentemente contenenti del parquet. In seguito a un’ispezione più approfondita, gli agenti sono riusciti a individuare i panetti che si celavano in appositi vani ricavati all’interno degli imballaggi. A quel punto la scoperta, quasi comica: ogni confezione di hashish, infatti, aveva impressa una caricatura di Totti, come a voler suggerire la destinazione finale del carico. Ma c’è un secondo elemento ad avvalorare questa tesi. I finanzieri, infatti, hanno aspettato, appostati, l’arrivo di qualcuno che passasse a ritirare la merce appena scaricata: si sono quindi presentati in due, e il giovane della coppia indossava proprio una tuta della Roma.

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due, entrambi noti alle forze dell’ordine: si tratta di un pregiudicato 70enne di San Basilio con precedenti per rapina e di un giovane di 28 anni con reati di droga alle spalle. In questo caso, i due sono stati accusati di detenzione di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e la coppia si trova ora in carcere.