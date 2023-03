Sequestrata a Roma la 2C-B, la ‘cocaina rosa’ dei ricchi che costa 400 euro al grammo La sostanza, creata in laboratorio e diffusa in Europa già dagli anni ’70, è stata trovata a casa di uno studente universitario, insieme ad altre droghe.

A cura di Natascia Grbic

Uno studente universitario di ventisette anni è stato arrestato al Pigneto dopo essere stato trovato in possesso di grossi quantitativi di droga. Ketamina, cocaina, ecstasy, e anche la 2C-B, anche conosciuta come la ‘cocaina rosa‘, una sostanza che gira in Europa dagli anni '70 ma che non è semplice trovare nella capitale.

La 2C-B in realtà non è cocaina (che sul mercato si trova a 80 euro al grammo), ma un mix tra ketamina e MDMA. Si tratta di una sostanza molto più costosa rispetto alle altre droghe, e che può arrivare anche a 400 euro al grammo. Per questo generalmente è conosciuta come ‘la droga dei ricchi', preferita da una clientela più benestante.

La 2C-B non è molto diffusa a Roma (ma anche in Italia), soprattutto per il suo costo. Non è raro però che venga utilizzata in parte per potenziare le pasticche di ecstasy, molto più semplici da trovare. La ‘cocaina rosa', infatti, è in grado di provocare allucinazioni, ma di causare anche attacchi di panico nei casi più gravi, soprattutto se assunta con alcol o con frequenza. Nel caso in cui venga assunta in quantità elevate, può causare allucinazioni per ore. Non è raro che venga tagliata con il Fentanyl, una tra le droghe più devastanti in commercio.

A indagare sul caso, sono gli agenti del commissariato San Lorenzo. Gli investigatori vogliono capire chi siano i canali di rifornimento del 27enne, e quanto sia diffusa a Roma questa sostanza.

Non è la prima volta che in Italia la 2C-B viene sequestrata. Solo pochi giorni fa è stata trovata in una palestra nelle Marche, mentre lo scorso anno è stata trovata a casa di un pusher di Napoli.