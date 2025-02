video suggerito

Sequestra la ex mentre va a scuola e la porta in una zona isolata: "Se non torni con me ti uccido" Paura per una 18enne, sequestrata dall'ex e portata in una zona isolata, minacciata con un coltello. Non ha accettato la fine della loro relazione e ha minacciato di suicidarsi. Ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Ha sequestrato la ex costringendola a salire a bordo della sua auto, per poi portarla in una zona isolata. Momenti di paura per una diciottenne, una vicenda che si è conclusa con il lieto fine grazie all'intervento dei carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, che l'hanno salvata. Nei confronti del ragazzo, un ventunenne italiano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettonico per i reati di atti persecutori e sequestro di persona.

I fatti risalgono a venerdì 31 gennaio scorso e sono avvenuti nel territorio del Comune di Campagnano Romano, alle porte di Roma. A chiedere l'intervento dei carabinieri sono stati i famigliari della ragazza, che hanno sporto denuncia contattando la Centrale Operativa della Compagnia di Bracciano, dopo la segnalazione di una compagna di scuola. La coetanea aveva raccontato che l'ex ha costretto l'amica a salire in macchina. Lei sarebbe riuscita ad avvisarla, chiamandola e raccontandole tutto, prima che lui le togliesse il telefonino. Si è infatti appropriato dello smartphone, per impedire alla vittima di chiedere aiuto.

I carabinieri hanno raccolto le infomazioni necessarie per avviare le indagini e hanno inviato tutto in Procura. Subito sono partite le ricerche insieme ai famigliari della diciottenne: hanno ritrovato la coppia in una zona isolata. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno allontanato la giovane dall'ex, mettendola in sicurezza.

La ragazza ha raccontato che l'ex non ha accettato la fine della loro relazione. Per questo motivo le ha inflitto violenze psicologiche, che sono culminate appunto in un vero e proprio sequestro di persona. La ragazza ha raccontato che l'ex l'ha costretta ad uscire dalla sua minicar, con la quale stava andando a scuola. L'ha minacciata con un coltello dicendole: "Se non torniamo insieme ti uccido". Lei è riuscita a calmarlo e lui avrebbe minacciato anche di togliersi la vita.

I carabinieri in sinergia con la magistratura a seguito della vicenda hanno disposto il divieto di avvicinamento del ventunenne all'ex. Il Tribunale di Civitavecchia su richiesta della Procura poche ore dopo ha stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.