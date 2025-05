Semina il panico in chiesa, arrestato 16enne: ha rapinato un’anziana e rubato vestiti e pc di una suora

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzino di sedici anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma piazza Dante con l'accisa di rapina aggravata, furto in abitazione, danneggiamento, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il minore, che adesso si trova nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, ha seminato il panico prima di essere fermato dai carabinieri, minacciando una signora anziana e rapinando una suora in un istituto religioso.

L'episodio è avvenuto a Roma, in via Labicana. Il 16enne prima ha aggredito una signora anziana, minacciandola con un coltello e dicendole che le avrebbe fatto del male, poi si è fatto consegnare da lei il telefono cellulare. La donna ha poi lanciato l'allarme, con i carabinieri giunti sul posto che hanno cominciato a cercare il 16enne. Nel frattempo lui si è arrampicato su un palazzo in via Labicana: dopo essere salito sul tetto, si è poi intrufolato nel giardino di un istituto religioso, è entrato all'interno e ha rubato il computer e diversi capi d'abbigliamento di proprietà di una suora. Non solo: quando ha visto che i carabinieri lo stavano inseguendo, ha sbarrato una porta in vetri all'interno di una canonica, mandandola in frantumi. Alla fine, i militari sono riusciti a bloccarlo nel cortile dell'istituto religioso.

Il 16enne è stato perquisito e addosso i militari gli hanno trovato tutti i beni che poco prima aveva portato via alle sue vittime. Arrestato, è stato portato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove è attualmente detenuto con l'accusa di rapina aggravata, furto in abitazione, danneggiamento, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.