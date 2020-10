in foto: Immagine di repertorio

Sono arrivati a sedici i positivi al coronavirus nel liceo Bertrand Russell di Roma. Lo ha comunicato l'istituto con una comunicazione sul proprio sito in una nota, in cui informa che "i casi accertati di positività sono 1 in una classe quarta e 2 in una classe quinta nella sede di via Tuscolana e 12 in una classe quarta nella sede di via La Spezia e un collaboratore scolastico in servizio presso la sede di via La Spezia". Il primo caso è stato notificato alla scuola il 28 settembre dopodiché "si è provveduto a mettere in quarantena la classe e i docenti" e "nel pomeriggio la ditta specializzata ha sanificato l'aula e i bagni del piano". Da oggi, venerdì primo ottobre, la Asl Roma 2 sta provvedendo allo screening su base volontaria degli studenti. Il timore è che possano esserci più contagi tra gli studenti.

Da lunedì test salivari nelle scuole

Da lunedì, invece, cominceranno nelle scuole di ogni ordine e grado i test salivari sugli studenti. Il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia ha dichiarato che si aspettano di valutare oltre 800mila ragazzi. "Come Spallanzani abbiamo validato il test salivare antigenico, che si differenzia dal tampone nasofaringeo perché meno invasivo e anche il bambino piccolo può farlo – ha spiegato Vaia – Alla sospetta positività segue la conferma con il test molecolare ma non va rifatto un altro prelievo del campione con il tampone ma si usa il precedente". Un modo più semplice e veloce che consente di avere risposte nel minor tempo possibile. E che non stressa il bambino sottoponendolo ad altri test". Obiettivo del test salivare, è aumentare le attività di testing, soprattutto tra i ragazzi più giovani.