Sedicenni sfrecciano sulla Tiburtina su auto prese a noleggio: due incidenti e macchine ribaltate Due episodi identici in due giorni sulla Tiburtina: fermati due ragazzi minorenni alla guida di automobili prese a noleggio. Entrambi sorpresi a viaggiare a velocità altissima.

A cura di Enrico Tata

È successo due volte negli ultimi due giorni e in entrambi i casi alla guida c'erano due minorenni residenti nel campo nomadi dell'Albuccione. Hanno sfrecciato sulla Tiburtina a velocità folle a bordo di automobili prese a noleggio e hanno causato due incidenti. Mercoledì sera è stata la volta di un sedicenne alla guida di una Lancia Ypsilon. Si è accorto di essere seguito da un'auto della polizia, ha accelerato fino a speronare un'altra macchina con la Ypsilon che si è cappottata a sua volta a bordo strada.

Martedì sera un episodio identico: arrestato un 17enne

Martedì sera, invece, i carabinieri di Tivoli Terme hanno arrestato un 17enne e denunciato un 21enne per lo stesso motivo. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza, a Tivoli Terme, di un'automobile che percorreva a velocità elevatissima va Pio IX. I carabinieri sono intervenuti sul posto e il giovanissimo conducente del veicolo non solo non si è fermato all'alt, ma anzi ha accelerato. Ne è nato un inseguimento di tre chilometri, terminato, senza feriti, nei pressi di via Albuccione all'interno del territorio del comune di Guidonia Montecelio.

I carabinieri hanno quindi proceduto all'identificazione delle persone a bordo e hanno arrestato il 17enne, alla guida senza patente, data la sua età, e hanno denunciato il 21enne poiché titolare del contratto di noleggio dell'automobile. L’arrestato è stato accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza di Roma, in attesa di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria per i Minori.