“Se volete prostituirvi qui, dovete pagarmi”, poi aggredisce le due donne: arrestato 44enne Ha aggredito due donne, minacciandole e derubandole in zona Piramide lo scorso dicembre, ma è stato identificato e rintracciato: ora si trova in carcere.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbe minacciato, picchiato e rapinato due prostitute nella zona fra Piramide e piazzale Ardeatino nello scorso mese di dicembre: dopo due mesi dai fatti, gli agenti della polizia di Stato, del commissariato Celio, sono riusciti a rintracciare il responsabile, un uomo romano di 44 anni e ad arrestarlo perché gravemente indiziato dei reati di minaccia aggravata e rapina ai danni di due diverse donne che si prostituiscono nella zona fra Piramide e piazzale Ardeatino.

Il primo episodio contro una 61enne

Il primo episodio risalirebbe allo scorso 10 dicembre, quando una donna di 61 originaria delle Filippine ha chiesto l'intervento della polizia in piazzale Ardeatino dopo essere rimasta vittima di una rapina. La 61enne era scossa e provata e sentiva dolore alla testa. Sul luogo della segnalazione, sono arrivati prontamente gli agenti del commissariato Celio: durante il loro sopralluogo, però, non sono riusciti a rintracciare l'autore dell'aggressione con rapina.

Le aggressioni ai danni delle due donne

La donna è stata avvicinata da un uomo che si è rivolto verso di lei con accento romano intimandole di consegnargli 20 euro al giorno o il cellulare qualora avesse continuare a prostituirsi in quella zona. La donna si è rifiutata e l'aggressore l'ha minacciata di picchiarla. Nel frattempo, però, l'aveva già colpita con uno schiaffo: il colpo è stato così violento da farle sbattere le testa contro il muro e da farla cadere per terra. È stato allora che l'uomo è riuscito a rubarle la borsa che conteneva un portafoglio con 30 euro e altri oggetti personali, come le chiavi di casa. Stesso copione anche ai danni di un'altra donna che si prostituiva nella stessa zona, una 56enne di origine ucraina.

Le indagini

A partire dalla denuncia della 61enne, sono scattate le indagini per rintracciare l'uomo. Gli agenti del commissariato Celio, coordinandosi con la Procura di Roma, sono riusciti ad identificare il presunto responsabile. Ottenuta dal gip un'ordinanza cautelare, lo hanno poi raggiunto nella località sciistica di Marsia, nel comune di Tagliacozzo, in provincia de L'Aquila e lo hanno arrestato: si trova in carcere.