“Se non torni con me ti ammazzo”: 31enne cerca di sfondare la porta di casa dell’ex, arrestato Un uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, che lo ha denunciato ai carabinieri dopo l’ennesima minaccia.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di trentuno anni è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, una donna di cinquant'anni che lo ha denunciato ai carabinieri. L'uomo la perseguitava da tempo, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando il 31enne ha cercato di forzare la serratura della porta e l'ha minacciata di morte. A quel punto, spaventata, la donna ha chiamato i carabinieri della stazione di Roma Montespaccato per denunciarlo.

La donna ha raccontato che aveva deciso di chiudere la relazione con l'uomo diverso tempo prima. Il 31enne non se n'è voluto fare mai una ragione, e da lì per l'ex è cominciato l'incubo. Chiamate a ogni ora del giorno e della notte, minacce di morte, foto sul cellulare in cui le mostrava una pistola dicendole che l'avrebbe uccisa. Fatti che hanno terrorizzato la 50enne, timorosa che le minacce dell'uomo diventassero reali. Aveva paura persino di uscire di casa per timore di incontrarlo e trovarselo davanti.

Quando i carabinieri hanno perquisito casa dell'uomo – una stanza presa in affitto a poca distanza da quella della donna – hanno trovato una pistola a salve con tappo rosso dello stesso tipo utilizzata nelle foto inviate all'ex, oltre a due munizioni a salve e un coltello. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l'arresto dell'uomo è stato convalidato e lui portato in carcere. Deve rispondere dell'accusa di atti persecutori: nel caso il giudice decida di mandarlo a processo, rischia una condanna molto pesante per le minacce e le persecuzioni cui ha sottoposto l'ex, che lo ha denunciato.