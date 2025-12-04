Scuole chiuse il 9 dicembre a Latina per sospensione del servizio idrico: orario e dove manca l’acqua

Niente acqua a Latina e provincia martedì 9 dicembre: la sindaca del capoluogo pontino dispone la chiusura delle scuole del territorio. Orari e zone della sospensione idrica e quali istituti restano aperti.

Niente acqua a Latina e provincia martedì 9 dicembre 2025: questo l'avviso di Acqualatina sui disservizi legati ai lavori programmati per la giornata. La società che gestisce l'acqua nel capoluogo pontino ha fatto sapere con un avviso che i lavori strategici riguardano circa 250.000 utenti. Sono attesi disservizi, 18 milioni di investimenti per una rete idrica nuova e più resiliente, nell'intera città di Latina, fatta eccezione di alcune zone e in diversi comuni della provincia.

Niente acqua a Latina, gli orari del disservizio

Il flusso idrico sarà sospeso a Latina e nella sua intera provincia, fatta eccezione di alcune zone, per quasi una giornata intera, circa 20 ore. La sospensione scatta alle ore 2 della notte fra l'8 e il 9 dicembre e si conclude verso le ore 22, come precisato in una nota diffusa da Acqualatina.

Scuole chiuse a Latina: l'elenco e quelle aperte

A causa della sospensione idriche a Latina, la sindaca della città Matilde Celentano, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali, situati sul territorio comunale di Latina ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Le Ferriere.

"I dirigenti scolastici potranno valutare, in esercizio della propria autonomia, di proseguire le attività scolastiche nei casi di disponibilità, nei propri plessi scolastici, di dispositivi di approvvigionamento idrico sostitutivi, ovvero sistemi autonomi di raccolta e stoccaggio dell’acqua in serbatoio oppure mediante rifornimento da autobotte", si legge nel sito del comune.

Sospensione idrica a Latina e provincia, le strade coinvolte

Sono molte le zone di Latina e i comuni della sua provincia a subire i disservizi nella giornata del 9. In particolare rientrano nei territori con disservizi:

Latina – Intero comune, escluse Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora, dove saranno possibili temporanei abbassamenti di pressione;

– Intero comune, Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora, dove saranno possibili temporanei abbassamenti di pressione; Sabaudia – Intero comune;

– Intero comune; San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero;

– Zona bassa e Borgo Montenero; Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo;

– Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo; Pontinia – Intero comune;

– Intero comune; Sezze – Via Migliara 46 e relative traverse.

Previsto un servizio di rifornimento con autobotti, ecco dove

Per cercare di ovviare a eventuali disservizi, il comune e Acqualatina hanno già disposto un servizio di autobotte su tutto il territorio. In caso di informazioni è possibile contattare il Numero Verde Emergenze e Guasti: 800 626 083. Le autocisterne, in particolare, sono disponibili a: