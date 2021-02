in foto: La sanificazione di un’aula (Immagine di repertorio La Presse)

L'Istituto Comprensivo ‘Donatello' nel plesso materna ed elementare ‘Picasso' di via Millet 21 è stato temporaneamente chiuso per Covid. A renderlo noto una circolare del 3 febbraio 2021, pubblicata sul sito della scuola in zona Grotte Celoni. Il provvedimento è stato reso necessario, come si legge nel documento firmato dalla dirigente scolastica, Elena Biondi, "per i numerosi casi positivi tra alunni e personale scolastico". Le lezioni in presenza sono dunque al momento sospese e gli uffici amministrativi chiusi, a partire da questa mattina, per permettere la sanificazione del plesso e riprenderanno su comunicazione della Asl Roma 2, di competenza territoriale, che si occupa dell'indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore ha registrato 238 casi e otto decessi di pazienti con patologie. Nel frattempo l'Istituto ha attivato la didattica digitale integrata per insegnanti e studenti, il personale Ata presterà servizio in smart working. La scorsa settimana un'altra scuola è stata chiusa per Covid, sempre nella periferia Est di Roma.

Oggi a Roma 582 nuovi contagi

Dei 1174 nuovi contagi registrati oggi nel Lazio, 582 appartengono a Roma città. Questi i dati diffusi nel bollettino sull'andamento dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore all'interno del territorio della regione sono 42 i morti con Covid, sette in meno rispetto a ieri (erano 49). I guariti sono 2875. Sono stati elaborati quasi 13mila tamponi molecolari e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 34mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 9 per cento, 3 per cento se consideriamo anche gli antigenici. Nelle province sono 307 i contagi diagnosticati e tre i decessi.