Scritte naziste e svastiche al campo rom di Albuccione: un incendio lo ha distrutto due giorni fa Scritte naziste e svastiche sono comparse davanti al campo rom di Albuccione. Due giorni fa un incendio lo ha distrutto ed è stato interdetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le scritte naziste comparse davanti al campo rom (Foto dell'assocazione 21 luglio)

"Arbeit macht frei" il lavoro rende liberi, sono le scritte naziste fatte con la vernice rossa comparse su un lenzuolo e un tavolo usato a mo' di cartellone davanti al compo rom di Albuccione, in zona Guidonia Montecelio, nella provincia Nord di Roma. A denunciare l'episodio l'associazione 21 luglio, che ha pubblicato su Facebook con le foto.

"Arbeit macht frei" così recitano le scritte riportate questa notte all’ingresso dell’insediamento di Albuccione, presso il Comune di Guidonia, dove vivono in condizione di estrema precarietà 200 persone rom – si legge nel post – Lunedì l’insediamento è stato coinvolto in un vasto incendio, con cause ignote, che ha distrutto alcune abitazioni. Insieme agli abitanti abbiamo provveduto a rimuovere parte delle scritte denunciando l’accaduto alle autorità pubbliche. Associazione 21 luglio supporta il comune di Guidonia, attraverso il modello Ma.Rea., per il superamento dell’insediamento". I volontari si sono occupati di rimuovere le scritte naziste e di denunciare l'episodio alle forze dell'ordine.

Due giorni fa il campo rom di Albuccione distrutto dalle fiamme

Il campo rom di Albuccione, che si trova nei pressi della Tiburtina, dove oggi sono comparse le scritte naziste e le svastiche, è stato colpito da un incendio, due giorni fa, lunedì 12 agosto, che lo ha distrutto. Ad andare a fuoco è stato un camper, le fiamme si sono poi diffuse nell'area circostante, bruciando la vegetazione. Il rogo si è ampliato avvicinandosi molto alle abitazioni. Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha fatto un'ordinanza, il campo, un insediamento abitativo non autorizzato, è stato liberato e transennato, perché dentro non ci sono le condiizoni igienico-sanitarie per viverci.

