Scritte contro La Russa: aperta un’inchiesta per minacce e oltraggio a Corpo politico Minacce e oltraggio a Corpo politico sono i reati per i quali la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Gli investigatori indagano sulle scritte contro Ignazio La Russa.

A cura di Alessia Rabbai

Sulle scritte contro il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta per minacce e oltraggio al Corpo politico. Carabinieri e Digos nelle scorse ore hanno trasmesso le informative in Procura. Gli investigatori indagano sulle scritte apparse in varie zone della Capitale, tra le quali la serranda dell'ex circolo Msi alla Garbatella, frequantato anche da Giorgia Meloni sede di Fratelli D'Italia e all'Acquedotto Alessandrino e sullo striscione comparso in via Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo. A coordinare il procedimento è il procuratore aggiunto Michele Prestipino, si procede per minaccia e oltraggio ad un Corpo Politico. La Russa è stato eletto giovedì 13 ottobre scorso con 116 voti a Palazzo Madama.

"La Russa Garbatella ti schifa"

Sulla serranda al civico 8 in via Guendalina Borghese della Garbatella nella serata del 14 ottobre era comparsa con la vernice nera la scritta "La Russa Garbatella ti schifa". Accanto ad essa una stella a cinque punte e la sigla ‘Antifa'. Si tratta di un luogo caro a Meloni, in quanto anni fa l'ha vista debuttare in politica e muovere i primi i passi a solo quindici anni, partecipando alle riunioni del Movimento Sociale Italiano. Un luogo di ritrovo che da adolescente raggiungeva a piedi, trovandosi a pochi passi da casa sua. Non è ancora chiaro chi possa aver compiuto il gesto. Sono al vaglio degli investigatori sono le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, i cui filmati sono stati acquisiti e che potrebbero aver immortalato la fuga del reponsabile o dei responsabili.