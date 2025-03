video suggerito

Scritta con insulti al capo dei carabinieri di Tor Bella Monaca: "Villanucci infame" A Tor Bella Monaca comparsi insulti rivolti a Giovanni Villanucci, comandante della stazione locale dei carabinieri. "Giovanni Villanucci infame", la scritta in nero, subito rimossa.

A cura di Enrico Tata

Su un muro di un palazzo di via dell'Archeologia a Roma, nel cuore di una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, qualcuno ha scritto insulti rivolti a Giovanni Villanucci, comandante della stazione locale dei carabinieri. "Giovanni Villanucci infame", la scritta in nero. Anzi, per la precisione, riportando gli errori di ortografia commessi: "Giovani Villanuci infame".

Franco (Municipio VI): "Scritta subito cancellata"

Il presidente del Municipio VI (quello delle Torri), Nicola Franco, centrodestra, ha informato in un comunicato che la scritta è stata immediatamente rimossa. Nella nota diffusa oggi si legge: "Sotto al civico 64 di via dell'Archeologia, in Tor Bella Monaca, cuore della più grande piazza di spaccio d'Europa, sono comparse scritte ingiuriose contro il Comandante della Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca, Giovanni Villanucci".

Il comandante è "tra i più preparati e premiati in Italia"

Nel comunicato viene sottolineato come il comandante sia "tra i più preparati e premiati in Italia". In questi ultimi tempi, si legge ancora, "ha inflitto duri colpi alla criminalità ed è per noi impensabile trascurare tale evento. Per questo, stamattina siamo intervenuti immediatamente per cancellare quelle scritte. Anche questo è un chiaro segno del grande lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine tutte, dalla Polizia di Roma Capitale alla Polizia di Stato, dai Carabinieri alla Guardia di Finanza. Insieme, le Forze dell'Ordine collaborano per recuperare il territorio sottratto dalla criminalità. Evidentemente, clan e gestori delle piazze di spaccio stanno subendo duri colpi".