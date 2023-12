Scopre che la moglie ha una relazione e pretende soldi dall’amante: “È risarcimento, non estorsione” L’uomo, un 43enne, è stato accusato di tentata estorsione e revenge porn. La sua vittima ha rifiutato di dargli il denaro, e lui ha inviato foto intime alla moglie per vendicarsi.

È andato dall'uomo con cui la moglie aveva una relazione, cercando di estorcergli del denaro per un fantomatico ‘danno' subito nell'onore. Quando lui si è rifiutato, ha mandato foto intime dei due alla moglie dell'uomo, per vendicarsi e danneggiarlo. E così un agricoltore di 43 anni residente a Pofi, in provincia di Frosinone, è finito a processo con l'accusa di tentata estorsione e revenge porn. La sua difesa? Essere ‘ripagato' del danno d'immagine subito, dato che tutta la cittadina – a suo dire – sapeva della relazione tra i due. Peccato che quelli messi in campo dall'uomo siano però reati, e diffondere foto intime sia una forma di violenza molto grave, tanto che è lui che potrebbe finire alla sbarra.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 43enne aveva saputo della relazione della moglie da un vicino di casa. Aveva così cominciato a pedinarla, e l'aveva fotografata con l'uomo. Una volta avute le immagini è andato da quest'ultimo cercando di estorcergli del denaro. Ha provato a dire che la sua immagine era stata danneggiata da quanto accaduto, e che avrebbe voluto un risarcimento in denaro. Quando il 40enne gli ha detto che non avrebbe visto un soldo, lui ha deciso di vendicarsi. Tutte le foto intime dei due che aveva ottenuto in modo illecito, sono state mandate alla moglie dell'uomo.

A rimetterci è stato ovviamente il ricattatore, denunciato per tentata estorsione e revenge porn. Adesso la decisione sta al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se mandare l'uomo a processo o meno. Il 43enne, da parte sua, continua a dire di essere lui la parte lesa.