Scoppia un incendio nella sauna di un hotel Hilton: paura fra gli ospiti, sul posto i vigili del fuoco

Un dettaglio della sauna andata a fuoco all’hotel Hilton di Fiumicino.

Risveglio movimentato per gli ospiti di un hotel alle porte della Capitale, a Fiumicino, dove è scoppiato un incendio nella sauna. Le fiamme si sono sviluppate nei locali della palestra, all'interno della sauna. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco.

L'incendio nella sauna dell'hotel

Paura questa mattina, poco dopo le ore 9, all'interno di uno degli hotel Hilton che si trovano nel territorio alle porte della Capitale, a Fiumicino, per un incendio che ha colpito i locali della palestra.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto la Sala Operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato due squadre di pompieri. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, al civico 2 di via Arturo Ferrarin nel comune di Fiumicino, con l'ausilio di un'autobotte, un'autoscala, il Carro Autoprotettori e il Carro Teli verso le ore 9.15 e hanno immediatamente iniziato a svolgere il loro intervento per spegnere le fiamme e arginare il rogo.

Le operazioni di spegnimento nella sauna dell'hotel

Una volta raggiunto l'albergo, i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato a svolgere le operazioni di spegnimento delle fiamme, che si sono originate all'interno della sauna che si trova nei locali adibiti a palestra dell'hotel. I pompieri hanno arginato il rogo e hanno spento le fiamme nel minor tempo possibile, poi hanno messo in sicurezza la zona colpita.

Sul posto, oltre alle due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, anche gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, arrivati per prestare le prime cure in caso di necessità. Fortunatamente, secondo quanto riportano le prime informazioni, non risultano esserci state persone ferite.