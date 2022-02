Scoppia un incendio nel suo appartamento: donna morta carbonizzata trovata seduta sulla poltrona Incendio scoppiato ieri sera in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Ventimiglia, zona Trullo a Roma.

A cura di Enrico Tata

Una donna è morta nell'incendio scoppiato ieri sera in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Ventimiglia, zona Trullo a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato la padrona di casa, una signora di 85 anni, morta carbonizzata all'interno del salotto. L'anziana è stata trovata seduta su una poltrona. Ancora da ricostruire le cause dell'incendio.