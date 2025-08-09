roma
video suggerito
video suggerito

Scoppia un incendio nel palazzo: fiamme domate in 30 minuti, ma alcuni residenti restano intossicati

Paura a Roma dove nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, è scoppiato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco, intossicati alcuni residenti.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Beatrice Tominic
2 CONDIVISIONI
L’intervento dei vigili del fuoco.
L’intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato nel corso del primo pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto 2025, a Roma, in zona Parioli. A prendere fuoco un appartamento al terzo piano di una palazzina composta da cinque. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme.

L'incendio a Roma: ci sono intossicati

Come anticipato, il rogo è scoppiato verso le 15.30 di oggi, sabato 9 agosto 2025, quando la Sala Operativa, una volta ricevuta la segnalazione della presenza di fuoco in un appartamento al terzo piano di una palazzina di tre, ha ha inviato i vigili del fuoco in via Filippo Civinini, al civico 70. Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri con due squadre, un'autoscala e un'autobotte.

Paura per le persone nel palazzo: ci sono intossicati

Non appena allertati sul luogo della segnalazione dell'incendio sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. L'intervento tempestivo ha permesso che il fuoco non si estendesse sugli altri piani del palazzo o nelle case vicine. Una volta raggiunto il posto, i pompieri hanno iniziato immediatamente l'intervento. Prima hanno arginato le fiamme per evitare che il fuoco si diffondesse, poi si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme e trasportare fuori dal palazzo i residenti. Sono stati necessari cira trenta minuti di lavoro per riuscire a domare le fiamme.

Leggi anche
Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme

Alcune persone che si trovavano all'interno del palazzo, però, sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio. Fortunatamente, però, nessuna di loro è in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, anche il Funzionario e Capoturno, a cui si sono aggiunti anche gli operatori del personale sanitario del 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Attualità
Cronaca
Incendi
2 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gimmy Pozzi, morto a Ponza 5 anni fa. Il papà: "Per me non è passato neanche un giorno"
Il papà a Fanpage.it: "C'è un testimone, è stato minacciato da una figura istituzionale"
"C'è un testimone che dice di sapere tutto, ma la polizia non lo chiama"
La famiglia contro l'archiviazione: "Vogliamo sapere chi l'ha ucciso"
Procura chiede l'archiviazione. Il legale: "Sconcertati, faremo opposizione"
Il giallo di Ponza: trovate tracce del Dna di due uomini su una carriola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views