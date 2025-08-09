Scoppia un incendio nel palazzo: fiamme domate in 30 minuti, ma alcuni residenti restano intossicati

L’intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato nel corso del primo pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto 2025, a Roma, in zona Parioli. A prendere fuoco un appartamento al terzo piano di una palazzina composta da cinque. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme.

L'incendio a Roma: ci sono intossicati

Come anticipato, il rogo è scoppiato verso le 15.30 di oggi, sabato 9 agosto 2025, quando la Sala Operativa, una volta ricevuta la segnalazione della presenza di fuoco in un appartamento al terzo piano di una palazzina di tre, ha ha inviato i vigili del fuoco in via Filippo Civinini, al civico 70. Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri con due squadre, un'autoscala e un'autobotte.

Paura per le persone nel palazzo: ci sono intossicati

Non appena allertati sul luogo della segnalazione dell'incendio sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. L'intervento tempestivo ha permesso che il fuoco non si estendesse sugli altri piani del palazzo o nelle case vicine. Una volta raggiunto il posto, i pompieri hanno iniziato immediatamente l'intervento. Prima hanno arginato le fiamme per evitare che il fuoco si diffondesse, poi si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme e trasportare fuori dal palazzo i residenti. Sono stati necessari cira trenta minuti di lavoro per riuscire a domare le fiamme.

Alcune persone che si trovavano all'interno del palazzo, però, sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio. Fortunatamente, però, nessuna di loro è in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, anche il Funzionario e Capoturno, a cui si sono aggiunti anche gli operatori del personale sanitario del 118 sul posto per quanto di loro competenza.