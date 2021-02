Nonostante le multe e gli interventi delle forze dell'ordine, non cessa la "moda" di organizzare party clandestini nel centro della capitale, affittando case vacanze e B&B lasciati vuoti dai turisti. Nella serata di ieri due feste partecipate da giovani e giovanissimi sono state interrotte dopo le segnalazioni di schiamazzi da parte dei vicini di casa.

Festa in un B&B a Prati: 15 giovani identificati

Nel quartiere Prati i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti dopo la segnalazione che era in corso una festa privata in un Bed & Breakfast. Qui i militari hanno fermato 15 ragazzi, di un età compresa tra i 18 e il 26 anni che festeggiavano ignorando ogni prescrizione anti covid. La festa è finita all'arrivo dei carabinieri e tutti sono stati identificati e multati complessivamente per 6.000 euro.

Party clandestino in una casa vacanze a Trastevere: 11 multati

Stesso copione a Trastevere, dove 11 ragazzi sono stati fermati dagli agenti di polizia del Commissariato di Trastevere e Borgo Pio, mentre festeggiavano all'interno di una casa vacanze affittata per l'occasione. Anche in questo caso le urla e la musica hanno fatto scattare i controlli dopo i solleciti da parte di alcuni vicini. I giovani – di età compresa tra i 20 e i 25 anni – sono stati anche in questo caso tutti identificati e multati.

I controlli anti assembramenti dei carabinieri

I carabinieri di Roma hanno anche fornito i numeri dei controlli anti assembramenti portati avanti nei quartieri della cosiddetta movida nelle serate di venerdì e sabato. Nella zona del Tridente, di Piazza del Popolo, del Pincio e Villa Borghese, i militari hanno controllato e identificato 256 persone tra cui 165 minorenni. Una presenza massiccia anche per scongiurare episodi di risse e maxi assembramenti tra giovanissimi come avvenuto in diverse occasioni nelle scorse settimana. Controlli dei carabinieri anche a Piazza Vittorio e al Pigneto.

"A piazza Vittorio Emanuele II sono state identificate 86 persone, 24 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 7.700 euro: 9 giovani sorpresi in assembramento, due dei quali senza indossare la mascherina, 8 cittadini stranieri per ubriachezza molesta, altri 4 perché trovati a bivaccare nei giardini pubblici e 3 per violazioni al Codice della Strada. si legge nella nota. Mentre "nel quartiere Pigneto, nell’arco serale e notturno, i Carabinieri hanno identificato 65 persone sanzionandone 16 per un totale di 4.100 euro. Un gruppetto di 6 giovani è stato multato per ubriachezza molesta, altri 4 perché trovati in strada oltre le ore 22:00 in violazione del lockdown, 5 persone sorprese senza indossare la mascherina e una per violazioni al Codice della Strada".