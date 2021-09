Scontro tra quattro veicoli sulla Pontina, tre feriti in ospedale: traffico in tilt Ci sono code lunghe circa otto chilometri sulla via Pontina, dopo il grave incidente che questo pomeriggio ha visto coinvolti quattro veicoli, di cui mezzi pesanti. Tre le persone rimaste ferite e portate in ospedale, fortunatamente sembra che nessuno abbia riportato lesioni gravi. Sul posto la polizia stradale e il personale Anas.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente oggi a Roma. Per cause ancora da accertare, quattro veicoli di cui due mezzi pesanti, sono rimasti coinvolti in un grave sinistro sulla via Pontina, all'altezza di Aprilia. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale. Secondo le prime informazioni sono tre le persone ferite: una è stata portata in codice giallo al pronto soccorso di Aprilia, gli altri due agli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. A quanto si apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi nonostante la brutta carambola, con il furgone uscito di strada e schiantatosi contro il guardrail, e una macchina con la parte posteriore completamente distrutta. Sul posto, oltre la polizia stradale, anche il personale Anas per mettere in sicurezza la strada e i soccorritori del 118. Lunghe code si sono formate in direzione Latina a causa dell'incidente.

Roma, incidente mortale su via Trionfale

Questa mattina invece a Roma si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolte una macchina e uno scooter, dove ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 43 anni deceduto praticamente sul colpo. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, che hanno ascoltato anche il conducente della vettura coinvolta per capire cos'è accaduto. Sembra che la moto, una BMW 1250 GS, stava percorrendo via Trionfale quando si è scontrata con una Citroen C3 guidata da un 34enne che si è fermato a prestare soccorso. L'impatto è stato molto violento, e il motociclista è caduto con violenza dal mezzo, morendo praticamente sul colpo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'autista della macchina invece, è stato portato all'ospedale Sant'Andrea per accertamenti.