Scontro tra quattro auto sull’A1: dodici chilometri di coda, traffico in tilt Dodici chilometri di coda questo pomeriggio per gli automobilisti che si sono trovati a transitare sull’autostrada A1 nel tratto tra Ferentino e Anagni a causa di un incidente stradale.

Grave incidente oggi poco prima delle 14.15 sull'autostrada A1 Milano – Napoli: per cause ancora da accertare quattro vetture si sono scontrate me tratto di strada tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, all'altezza del chilometro 609. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari del 118 e i soccorsi meccanici, oltre ai Vigili del Fuoco, alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

A causa del sinistro, il traffico di strada nel tratto dove si è verificato l'incidente è stato molto intenso, con dodici chilometri di coda e macchine bloccate per ore. Per tutto il pomeriggio il traffico veicolare è transitato su una sola corsia, con inevitabili disagi alla circolazione. Alle persone che da Napoli dovevano arrivare a Roma è stato consigliato di uscire a Frosinone, percorrere la Casilina in direzione Roma e rientrare successivamente sull'autostrada A1 in direzione Anagni.

Come mai le quattro vetture siano arrivate a scontrarsi, ancora non è chiaro. Saranno gli agenti della Polizia Stradale, una volta terminati i rilievi, a stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Saranno visionate le telecamere presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso il momento dello schianto, in modo da fare luce sull'incidente.

Al momento non si ha notizia di persone ferite in maniera grave. Sotto shock i conducenti delle vetture coinvolti nel sinistro, spaventati per quanto accaduto, così come i passanti che hanno visto lo scontro e hanno dato l'allarme. I soccorsi sono arrivati immediatamente, le indagini sono attualmente in corso.