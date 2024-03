Incidente sull’A1 tra due tir a Ponzano Romano: traffico in tilt, 7 chilometri di coda Grave incidente questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza del chilometro 525. Per cause ancora da accertare, due tir si sono scontrati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina poco prima delle 8 sull'A1 Milano – Napoli, nel tratto tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma nord in direzione di Roma. Per cause ancora da accertare, due tir si sono scontrati all'altezza del km 525. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118, i soccorritori meccanici, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Non si conoscono al momento le condizioni dei due conducenti dei mezzi pesanti coinvolti nell'incidente.

In seguito all'incidente il traffico nella zona è aumentato tantissimo, con sette chilometri di coda verso Roma e il transito su una sola corsia. Agli automobilisti è stato consigliato di uscire a Ponzano Romano per chi viaggia da Firenze verso Roma e rientrare a Fiano Romano sulla Diramazione di Roma nord.

Cosa sia successo non è al momento chiaro. I due tir si sono scontrati verso le 8 del mattino, ora in cui l'autostrada è particolarmente trafficata in direzione Roma proprio per i tantissimi pendolari che dalla provincia si recano al lavoro. Per questo il traffico è ancora molto intenso e la situazione bloccata, nonostante il lavoro degli operatori e i mezzi di soccorso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, che sta cercando di capire come abbiano fatto i due mezzi pesanti ad arrivare a scontrarsi. Forse una distrazione o un sorpasso azzardato, ma le cause sono ancora al vaglio.

A diverse ore di distanza i soccorritori stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la strada, e la viabilità non è stata ancora ripristinata. Il traffico, anzi, sembra in aumento.