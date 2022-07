Scontro tra due auto sulla via Pontina, una si ribalta: gravi bimba e neonato I due piccoli sono ricoverati all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Una donna ha perso il controllo della macchina, si è ribaltata e si è scontrata con un’altra auto, che non è riuscita a evitarla.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una bambina di sette anni e un neonato sono stati trasportati in ospedale in codice rosso in seguito a un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Pontina, nel territorio di Aprilia. Secondo le prime informazioni, una donna alla guida di una Ford Focus che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e ribaltandosi. Nel mentre stava sopraggiungendo una Renault con a bordo una donna e la figlia di sette anni. La conducente non è riuscita a evitare l'impatto e si è scontrata con la vettura.

Tutte le persone a bordo delle auto sono state portate in ospedale in codice rosso. A bordo della Ford Focus c'erano la donna che ha perso il controllo dell'auto e il suo neonato, mentre a bordo dell'altra macchina una donna e la figlia di sette anni. Le loro condizioni sono gravi, non è noto se siano in pericolo di vita o meno. I due piccoli sono ricoverati in questo momento all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sull'incidente che ha visto coinvolte le due vetture indagano i carabinieri della compagnia di Campoverde. Non sono noti i motivi per cui la conducente della Ford, adesso in ospedale, abbia perso il controllo dell'auto, finendo per ribaltarsi nel tentativo di riprendere la strada. Forse un malore, una distrazione, o le scarse condizioni di visibilità della strada alla base dell'incidente, dato che è avvenuto verso le 23.

Una strada, la via Pontina, dove giornalmente si verificano incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche molto gravi. Tanto che i pendolari che devono percorrerla ogni giorno chiedono la sua messa in sicurezza, la creazione di una corsia di emergenza, e l'installazione di autovelox per spingere le persone a rispettare i limiti di velocità. Cosa che spesso, sulla Pontina, non avviene.