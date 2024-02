Scontro tra diverse auto sulla Cimina, ferite tre persone: indagini sulla dinamica in corso Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla via Cimina, in provincia di Viterbo. Tre persone sono rimaste ferite. Indagini in corso sulla dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Grave incidente ieri sera, sabato 10 febbraio, sulla via Cimina. Per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate poco dopo le 20. Ferite tre persone, che non sembra siano in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118, che hanno immediatamente preso in carico le persone ferite. Tutti i conducenti dei veicoli saranno sottoposti, come di prassi, ai consueti test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono sempre svolti in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.

Fortunatamente il sinistro non ha avuto esiti gravi: le persone rimaste ferite non hanno riportato lesioni gravi e se la caveranno con una prognosi di pochi giorni. Rimane però il tema della sicurezza stradale, con gli incidenti che continuano a verificarsi sulle strade, spesso a causa di distrazioni, alta velocità e sorpassi azzardati.

È notizia di ieri che una giovane di 32 anni è morta in un incidente stradale all'imbocco della Pontina. Si tratta di Teresa Raso, una ragazza che abitava in contrada La Cogna. In via del Genio Civile la sua automobile si è scontrata con una Yaris guidata da un 27enne di Aprilia. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente, ancora da chiarire. Per la giovane, deceduta sul colpo, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 27enne che si trovava nella Yaris è stato invece portato in ospedale, dove è ancora ricoverato. Sarà ascoltato dalle forze dell'ordine per la sua versione dei fatti sulla dinamica.