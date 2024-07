video suggerito

Scontro tra due auto sulla Cisternense a Lanuvio: ferite quattro persone, anche un neonato Grave incidente nel pomeriggio oggi a Lanuvio, sulla via Cisternense. Quattro persone sono rimaste ferite nello schianto: a bordo di una delle auto, anche un neonato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla via Cisternense, nel territorio di Lanuvio, in direzione di Cisterna. Per cause ancora da accertare, due macchine si sono scontrate all'altezza di via della Riserva del Quartaccio, ribaltandosi a lato strada. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita in modo grave: sul posto è arrivata l'eliambulanza, in modo da portare il ferito in ospedale il prima possibile. In una delle macchine c'era una donna con la figlia di appena nove mesi, nell'altra un uomo con la figlia di sette anni. I bambini sono stati ricoverati al Gemelli e al Bambino Gesù di Roma.

Le due macchine si sono scontrate all'altezza del distributore IP. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa e le persone che si trovavano a bordo delle due auto sono state affidate agli operatori del 118 per le cure del caso. La via è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

Nella zona si registra molto traffico. Soprattutto sulla via Nettunense, limitrofa alla strada in cui si è verificato l'incidente, la coda è molto lunga, con gli automobilisti bloccati che stanno avendo molta difficoltà nel proseguire. Al momento non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Non si conoscono le condizioni delle persone ferite dell'incidente, non si sa se siano in pericolo di vita o meno.

Da chiarire la dinamica del sinistro e le modalità con cui le due auto sono entrate in collisione tra loro. Le forze dell'ordine ascolteranno i conducenti dei veicoli, oltre ai testimoni che hanno assistito alla scena, per accertare eventuali responsabilità.