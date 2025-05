video suggerito

Scontro tra auto e scooter in provincia di Frosinone: grave un 39enne Grave incidente questa mattina lungo la strada regionale 630 a San Giorgio in Liri, in provincia di Frosinone. Un uomo di 39 anni in sella a uno scooter è rimasto ferito in modo molto serio dopo uno scontro con un'auto.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a San Giorgio in Liri, in provincia di Frosinone. Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 630: al momento si trova ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Cassino. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo per i rilievi e capire l'esatta dinamica del sinistro, ancora da capire.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 39enne viaggiava in sella al suo scooter lungo la strada regionale 630 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto guidata da una donna di settant'anni. Ad avere la peggio è stato il centauro, caduto violentemente a terra. L'allarme è stato lanciato immediatamente, con i soccorritori sanitari del 118 arrivati sul posto in breve tempo. Quando hanno visto le condizioni del ferito ne hanno disposto il trasferimento urgente al Santa Scolastica di Cassino in codice rosso. Non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute, né se sia o meno in pericolo di vita.

Non sarebbe invece rimasta ferita l'altra conducente coinvolta nello scontro, una 70enne del luogo in stato di shock per quanto accaduto. La donna si è fermata a prestare soccorso, mentre anche altre persone hanno subito chiamato il 112 per chiedere aiuto. La signora sarà ascoltata dai carabinieri in modo da fornire la sua versione dell'accaduto. Se presenti, saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti in zona e ascoltati i testimoni dell'incidente. Intanto l'uomo è ancora ricoverato in ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto affinché le sue condizioni di salute possano migliorare.