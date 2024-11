video suggerito

Scontro tra auto e furgone lungo la superstrada Cassino – Formia: gravissimo un 28enne Grave incidente lungo la superstrada Cassino – Formia: un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto si è scontrata con un furgone.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventotto anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Cassino – Formia nel tratto tra la provincia di Frosinone e quella di Latina. Il giovane, che si trovava a bordo della sua auto, si è scontrato con un furgone mentre stava procedendo in direzione Cassino. Ad avere la peggio è stato il 28enne, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Sta bene invece il conducente del furgone, che non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Al momento la dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni sembra che a causare l'incidente sia stata l'invasione di corsia di uno dei due veicoli. L'ipotesi è quella di un sorpasso azzardato oppure di uno sbandamento, dovuto magari a una distrazione.

Il 28enne, residente a Santi Cosma e Damiano, è ricoverato in prognosi riservata, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Data la gravità delle sue condizioni sul luogo dello schianto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di far intervenire l'eliambulanza, in modo da trasportare il ferito in ospedale il più velocemente possibile. Non appena è arrivato al San Camillo, i medici lo hanno preso immediatamente in carico.

Il conducente del furgone sarà ascoltato per fornire la sua versione dell'accaduto, così come il ragazzo, non appena le sue condizioni lo consentiranno. Saranno sentiti anche eventuali testimoni dell'incidente, oltre a visionare – se presenti – le telecamere di sorveglianza della zona, in modo da attribuire eventuali responsabilità.