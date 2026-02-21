Scontro sull’A24: Michele Di Pumpo muore a 26 anni, era un allievo della guardia di finanza

Michele Di Pumpo, allievo della Scuola sottuficiali della guardia di finanza, è la vittima dell’incidente tra auto e camion sull’A24.

Michele Di Pumpo

Si chiamava Michele Di Pumpo il ventiseienne morto nello scontro tra auto e camion lungo l'A24 tra gli svincoli di Tornimparte e Valle del Salto venerdì 20 febbraio scorso. Era un allievo della Scuola sottufficiali della guardia di finanza di Coppito all'Aquila. Michele Di Pumpo era originario di Formia, in provincia di Latina. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta con cordoglio alla sua famiglia, in attesa dei funerali.

L'incidente in cui è morto Michele Di Pumpo

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui è morto Michele Di Pumpo erano circa le ore 15 di ieri, il ragazzo era alla guida della sua auto, una Citroen e percorreva all'A24 verso Roma. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un camion fermo in un'area di sosta a ridosso della carreggiata nel tratto tra gli svincoli di Tornimparte e Valle del Salto, in provincia di Rieti.

La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio, subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza. Ma per il ventiseienne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, il decesso è avvenuto sul luogo dell'incidente. Da una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo alla guida a causa del maltempo.

Presenti per le operazioni del recupero del corpo di Michele i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere dell'auto. Gli agenti della polizia stradale hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente, per agevolare le operazioni di soccorso e permettere agli agenti di svolgere i rilievi in sicurezza per ricostruire la dinamica esatta.