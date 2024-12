video suggerito

Scontro in via Nomentana tra motorino ed auto, Massimo Sbrocco muore a 59 anni Sale a 144 il numero delle vittime della strada nel 2024. Ieri mattina Massimo Sbrocco, 59 anni, è morto nello scontro tra un'auto e un motorino tra via Casale di San Basilio e via Nomentana a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si chiamava Massimo Sbrocco la vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 21 dicembre, in via del Casale di San Basilio a Roma. Per il cinquantanovenne non c'è stato purtroppo nulla a fare per salvargli la vita, deceduto nello scontro in cui sono rimaste coinvolti il suo motorino e un'auto. Sale a 144 il numero delle vittime della strada nel 2024.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Roma Capitale al momento in cui è avvenuto l'incidente erano circa le ore 8.30, Massimo era in sella al motorino Honda Sh e stava percorrendo via del Casale di San Basilio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Dacia Sandero, all'altezza dell'incrocio con via Nomentana.

Ad avere la peggio è stato conducente del veicolo a due ruote, che dopo l'urto con la macchina è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso il cinquantanovenne e lo ha trasportato al Policlinico Umberto I con l'ambulanza in codice rosso.

Arrivato al pronto soccorso purtroppo il paziente è deceduto dopo poco tempo, a causa delle gravissime ferite e dei traumi riportati nell'incidente. Presenti sul posto alcune pattiglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito, indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno accompagnato in ospedale l'automobilista quarantanovenne ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito.