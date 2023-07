Scontro frontale sull’Aurelia: una donna trasportata al Gemelli in elisoccorso Ancora sconosciute le cause del sinistro: sono due le auto coinvolte nel violento scontro all’altezza del chilometro 36,700 della strada statale 1. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e polizia locale di Ladispoli.

A cura di Teresa Fallavollita

Un altro, grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Aurelia. Due auto si sono scontrate frontalmente: al volante due donne, entrambe ricoverate in ospedale. Una delle conducenti è stata trasportata in elisoccorso al policlinico Gemelli.

I primi a intervenire, intorno alle 14.10 del primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, sono stati i Vigili del fuoco di Bracciano. L’incidente è avvenuto lungo la via Aurelia, al chilometro 36,700 della strada statale 1, nel comune di Ladispoli.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro: per il momento si sa solo che due auto si sono scontrate violentemente con un impatto frontale. I Vigili del fuoco hanno estratto una delle due conducenti dalle lamiere della sua auto: la donna, presa in carico dal personale sanitario accorso sul posto, è stata immediatamente trasportata in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. Al momento sono sconosciute le sue condizioni di salute. L’altra donna alla guida, invece, è stata portata in ospedale con l’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, il personale medico del 118, la Guardia di finanza e la polizia locale di Ladispoli, che ora effettuerà i rilievi del caso per cercare di far luce sulla dinamica dell’incidente.