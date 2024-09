Scontro fra una ruspa e un camion a Monte Compatri: gravissimo un lavoratore

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, in una cava di selciati a Monte Compatri, in zona Laghetto. Ad essere coinvolti nell'incidente due lavoratori che si trovavano alla guida, rispettivamente, di una ruspa e di un camion. I due mezzi si sono scontrati. Ad avere la peggio il guidatore del camion, trasportato d'urgenza in ospedale.

L'incidente a Monte Compatri

L'incidente fra il grande camion che stava trasportando apparecchiatura per tenere caldo l'asfalto e la ruspa con pala meccanica è avvenuto questa mattina, verso le ore 8, in via dell'Acqua Felice 1576. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dello scontro. Ciò che è certo è che lo schianto fra i due mezzi è stato molto violento. Ad avere la peggio l'uomo che si trovava al volante del camion, rimasto intrappolato nell'abitacolo.

L'arrivo dei soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco della squadra 21 di Frascati, come spiegato dalla testata locale Castelli Notizie.it, che si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di liberare il conducente del camion, rimasto con le gambe intrappolate nell'abitacolo. Dopo averlo estratto dalle lamiere del mezzo e portato fuori, lo hanno immediatamente affidato agli operatori del pronto soccorso sanitario.

Come sta il conducente del camion

Oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Frascati, arrivati per gli accertamenti del caso, sono presto arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con un'ambulanza che ha trasportato l'uomo ferito, di circa 45 anni, in ospedale dove si trova ancora in gravi condizioni. Il conducente dell'altro mezzo, invece, fortunatamente non ha riportato gravi ferite.