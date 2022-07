Scontro fra due auto in via Cristoforo Colombo: 7 feriti, di cui uno grave Incidente stradale in via Cristoforo Colombo, nella zona dell’Infernetto: due automobili si sono scontrate. Sette persone sono rimaste ferite, di cui una grave.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto all'alba di oggi, verso le ore 6 della mattina, in una delle strade più trafficate della città di Roma, nella zona sud della città: un incidente stradale si è verificato in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Ermanno Wolf Ferrari, nella zona dell'Infernetto.

Sul posto è immediatamente arrivata la Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo X Mare. Secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrate due automobili, una BMW 120 e una Fiat Panda, ma è ancora troppo presto per conoscere l'esatta dinamica del sinistro: gli agenti stanno ancora cercando di chiarire come si siano svolti i fatti.

L'arrivo dei soccorsi del 118

Oltre agli agenti della Polizia Locale, sono arrivati anche gli operatori del 118 che hanno subito soccorso le persone coinvolte nell'incidente, 7 in totale. Fra loro, in particolare, una persona si trova in condizioni gravi tanto che i medici e gli infermieri presenti sono stati costretti a chiedere l'intervento dell'elisoccorso. Adesso la persona ferita, trasportata al San Camillo di Roma, si trova in codice rosso.

Code in via Cristoforo Colombo: strada riaperta da poco

Per permettere i soccorsi, i primi rilievi e la messa in sicurezza della zona in cui si è verificato l'incidente, stamattina è stata chiusa al traffico la laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia all'altezza di Acilia. Sono stati numerosi i rallentamenti e le code provocate dalla chiusura della strada soprattutto oggi: come ogni fine settimana, molti romani e molte romane erano diretti in spiaggia per cercare di fuggire dalla città per qualche ora. Verso le ore 11, però, la strada è stata riaperta, come conferma anche l'account Twitter di Luceverde Lazio.