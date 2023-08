Scontro fra auto e moto a Velletri: centauro soccorso con eliambulanza L’impatto fra l’auto e la moto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Il motociclista, rimasto gravemente ferito, è stato elitrasportato al San Camillo di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella mattinata di ieri, martedì 22 agosto 2023, un'automobile e una moto si sono scontrate lungo la via Appia Sud, a Velletri, sui Castelli Romani. Ad avere la peggio dopo l'impatto un giovane motociclista di Cisterna di Latina, che dista dal luogo dello scontro circa poco più di tredici chilometri. Il ragazzo in sella alla moto, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente, è stato soccorso in eliambulanza e trasportato all'ospedale San Camillo di Roma.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 22 agosto 2023, lungo il tratto della strada statale che collega Velletri al comune di Cisterna di Latina, dove vive il centauro. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 46+200, come riportato dalla testata Castelli Notizie.it, poco distante dal concessionario automobilistico. Una volta arrivati gli agenti della polizia locale, hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi di rito e a regolare la viabilità a seguito dell'incidente. In attesa di liberare il tratto occupato dai veicoli, alcuni degli agenti hanno iniziato a dirigere il traffico, facendo attenzione alle code e al traffico che si sono formato dopo il sinistro.

L'arrivo dei soccorsi: elitrasportato a Roma

Non appena allertati, sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre ai caschi bianchi, sono giunti in breve tempo anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in cura il motociclista: a causa delle sue gravi ferite, però, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Camillo, nella capitale. A causa dell'impatto, ha riportato fratture multiple su tutto il corpo ed è stato sottoposto a delicati interventi chirurgici.